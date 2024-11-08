Легендарный политолог, который когда-то предсказывал конец эры великих войн, теперь стал пессимистом.

Победа Дональда Трампа и Республиканской партии приведет к серьезным изменениям во внешней политике США, и больше всего от этого проиграет Украина. Об этом в авторской статье для Financial Times написал авторитетный политолог Фрэнсис Фукуяма.

"Украина, безусловно, больше всего проигрывает; ее военная борьба с Россией была слабой еще до выборов, и Трамп может заставить ее согласиться на российские условия, задерживая поставки оружия, как это делала республиканская Палата представителей в течение шести месяцев прошлой зимой", - написал он.

Фукуяма также обеспокоен угрозами Трампа вывести Америку из НАТО, которые он ранее озвучивал в частных разговорах. Аналитик убежден, что даже без выхода США из альянса, Трамп может серьезно ослабить НАТО, в частности отказавшись выполнять 5 статью о взаимной обороне стран-участниц.

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"Нет европейских чемпионов, которые могли бы заменить Америку как лидера альянса, поэтому его будущая способность противостоять России и Китаю под большим сомнением. Напротив, победа Трампа вдохновит других европейских популистов, таких как "Альтернатива для Германии" и "Национальное объединение" во Франции", - боится Фукуяма.

По мнению аналитика, союзникам и друзьям США в Восточной Азии тоже стоит волноваться из-за прихода Трампа. Фукуяма отмечает, что Трамп, несмотря на свою жесткую риторику в отношении Китая в целом, очень восхищается Си Цзиньпином как государственным лидером. Поэтому политолог боится, что Трамп может заключить с китайским диктатором определенное соглашение по Тайваню.

"Кажется, Трамп от природы не склонен к использованию военной силы, и им легко манипулировать. Но одним исключением может быть Ближний Восток, где он, вероятно, искренне поддерживает войны Беньямина Нетаньяху против ХАМАС, Хезболлы и Ирана", - резюмирует политолог.

Победа Трампа: последствия для мира

Как писал УНИАН, новоизбранный президент США уже провел ряд телефонных разговоров с европейскими лидерами. В одном из этих разговоров он дал понять, что будет требовать уступок и от Киева, и от Москвы во время мирных переговоров.

Тем временем европейский союз ожидает торговой войны против США после возвращения Трампа в Белый дом. Во время предвыборной кампании он неоднократно обещал ввести пошлины на европейские товары, чтобы поддержать внутреннего производителя.

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