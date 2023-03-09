Премьер-министр Венгрии заявил, что отношения Европы с Москвой могут не восстановиться после завершения войны, что заставит Будапешт также приспособиться.

Венгрии, возможно, придется пересмотреть свои дружеские отношения с Россией в будущем из-за изменения геополитических реалий после вторжения Москвы в Украину.

Об этом заявил в четверг, 9 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на экономическом форуме в Будапеште, пишет Bloomberg. Он отметил, что хотя в интересах Венгрии поддерживать связи с Россией, особенно из-за ее энергетической зависимости, отношения Европы с Москвой могут не восстановиться после завершения войны, что заставит Будапешт также приспособиться.

"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко от реальности. Вот почему внешней и экономической политике Венгрии следует хорошо подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет", - сказал Орбан.

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Как отмечает Bloomberg, пока непонятно, сигнализировал ли венгерский премьер своими заявлениями о потенциальном повороте его политики. Эти заявления повторяют те, которые он сделал после своей четвертой подряд победы на выборах в прошлом году, которая не привела к изменению политики.

Война в Украине - позиция Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подвергся жесткой критике со стороны своих союзников по Европейскому Союзу и НАТО из-за поддержки тесных связей с Россией после ее вторжения в Украину. Его заявления содержали призывы полностью отменить санкции ЕС в отношении России и отказаться от поставки оружия Украине. Орбан также обвинил ЕС в затягивании войны Украины и России. По его мнению, в Евросоюзе раздували огонь военного конфликта.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто во время Генассамблеи ООН вновь призвал международное сообщество "без промедлений установить режим прекращения огня и начать мирные переговоры, в рамках которых договориться о крепком мире". По его словам, война в Украине должна разрешиться переговорами США и России.

Между тем, в Брюсселе во время саммита лидеров ЕС в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его с визитом в Украину.

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