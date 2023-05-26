Париж будет поддерживать украинские и международные суды для привлечения к ответственности причастных к этим преступлениям.

Франция самым решительным образом осуждает российские ракетные и беспилотные удары, которые прошлой ночью вновь были нацелены на Киев, а также на Харьковскую и Днепропетровскую области.

В заявлении пресс-службы МИД Франции отметили, что это тринадцатая майская атака на столицу. Также сказано, что эти удары вновь преднамеренно были нанесены по гражданским объектам, в том числе по госпиталю в Днепре, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

"Как неоднократно указывала министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, эти неприемлемые действия представляют собой военные преступления и не могут оставаться безнаказанными. Франция продолжит оказывать поддержку украинским судам и Международному уголовному суду в борьбе с безнаказанностью таких преступлений", - указывается в заявлении.

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МИД заверил, что Франция будет продолжать помогать Украине противостоять этой незаконной агрессии, как военной, так и гуманитарной, столько, сколько потребуется.

Удар РФ по Днепру - детали

До 30 возросло количество пострадавших в Днепре людей в результате вражеского ракетного удара по больнице и ветеринарной клинике, два человека погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ракетный удар по Днепру нанесли совершенно больные существа.