Глава государства заявил, что будет сделано все возможное и невозможное с целью ускорения поставок в Украину большего количества и качества систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ракетный удар по больнице и ветеринарной клинике в Днепре нанесли совершенно больные существа. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"В течение дня получаю доклады о ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара. Это явное зверство: российская ракета, баллистика - против больницы и ветеринарной клиники. Абсолютно больные существа", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что по состоянию на эту минуту в результате удара погибли два человека. "Мои соболезнования родным и близким! Разбор завалов еще не завершился. Более 30 человек ранены, и среди них – двое детей", - сказал президент.

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"Мы сделаем все возможное, все невозможное, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества и качества систем ПВО - это буквально ежедневный вопрос для работы с партнерами", - отметил президент.

Как сообщил президент Украины в вечернем обращении к украинцам, важный доклад на Ставке сделал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский по ситуации на Донбассе. "Наши воины делают там невероятные вещи, и каждая отбитая у оккупантов позиция, каждая занятая нашими силами высота - это новые и новые аргументы для мира, что Украина может, может победить. Спасибо каждому воину! "Таврия", "Одесса", "Север", защита Харьковщины - внимание каждому направлению. Оснащение техникой бригад наступления", - сообщил Зеленский.

Также президент добавил, что министр обороны Алексей Резников доложил ему о результатах вчерашней встречи в формате Рамштайн. Президент считает, что на этой встрече получены "хорошие результаты".

Отдельно глава государства добавил, что за эту неделю наблюдается значительный прогресс в вопросе современной авиации для Украины, которая станет ключевым компонентом украинской защиты в воздухе. "Мы двигаемся в модернизации обороны быстрее, чем можно было предусмотреть еще полгода назад", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, президент провел сегодня совещание с международниками по украинскому движению в НАТО - более концептуальное. "Мы должны использовать - и используем! - каждую возможность этого и следующего месяца, в целом в этом году, чтобы наполнить реальным политическим содержанием наши отношения с Альянсом", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский сообщил о готовящихся нескольких международных обращениях, чтобы увеличить поддержку Украины и украинской борьбы за свободу. "Поддержка как в кругу наших традиционных союзников и партнеров, так и в странах глобального юга", - сказал президент. Еще Зеленский провел совещание по поводу новых санкций - против тех, кто способствует российской агрессии.

Удар по Днепру 26 мая 2023 - главное

Сегодня утром российские захватчики в очередной раз ударили ракетами по Днепру, попав в здание поликлиники. Также разрушена ветеринарная больница.

На месте удара работают спасатели.

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что один из погибших просто проходил мимо, когда русские ударили по городу.

Президент Владимир Зеленский, комментируя атаку, заявил, что Украина должна одержать победу над этими нелюдями безвозвратно и как можно быстрее.

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