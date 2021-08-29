Президент Франции считает, что "безопасная зона" в Кабуле необходима для защиты гуманитарных операций.

Франция и Великобритания в понедельник, 30 августа, обратятся к ООН с призывом о создании "безопасной зоны" в столице Афганистана - Кабуле для защиты гуманитарных операций.

Как сообщает DW, об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Это очень важно. Это создаст основу для действий ООН в чрезвычайной ситуации", - подчеркнул французский лидер.

Прежде всего, такая безопасная зона позволила бы международному сообществу "сохранить давление" на радикальное исламское движение "Талибан", захватившим власть в Афганистане, уверен Макрон.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН - Франция, Великобритания, США, Россия и Китай - 30 августа обсудят ситуацию в этой стране.

Париж и Лондон воспользуются возможностью представить свой проект резолюции по созданию "безопасной зоны" в Кабуле под контролем ООН, что позволит "продолжать гуманитарные операции", отметил Макрон. Его комментарий прозвучал на фоне завершения международных усилий по выводу иностранных граждан и жителей Афганистана из этой страны.

Читайте такжеТалибы расстреляли известного афганского музыкантаФранция прекратила свою эвакуационную миссию 27 августа, Великобритания последовала ее примеру 28 августа. Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило на своей странице в Twitter, что "последний рейс с военнослужащими Вооруженных сил Великобритании покинул Кабул" и опубликовало фотографии солдат, которые заходят в самолет, а также поблагодарило их за службу.

Макрон объявил 28 августа, что "начались переговоры с "Талибаном" о защите афганских граждан после 31 августа, когда США должны завершить вывод своих сил.

Эвакуация из Афганистана, захваченного талибами

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" начало захватывать города в стране. После того как талибы зашли в Кабул тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана.

Читайте такжеСША перешли к последней фазе эвакуации из Кабула25 августа Министерство иностранных дел Украины заявило, что после трех эвакуационных украинских рейсов на территории Афганистана остаются еще около 90 украинцев. 28 августа руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинские самолеты с начала эвакуации вывезли из Афганистана более 600 человек.

Сообщалось, что движение"Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа, а также требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных из Афганистана завершилась до 31 августа, как ранее обещал Джо Байден.

В результате взрывов возле аэропорта в столице Афганистана Кабуле погибли более 100 человек.

28 августа президент США Джо Байден сообщил об угрозе новых террористических атак.

Автор: Леся Лещенко