Сегодня тремя самолетами в Украину прибыло около 360 эвакуированных из Афганистана человек.

Украинские самолеты с начала эвакуации вывезли из Афганистана более 600 человек.

Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

"Кроме наших соотечественников спасали и иностранцев - тех, кто оказался в опасности. Среди них – журналисты и правозащитники, женщины и дети. Всего мы уже вывезли более 600 человек", - написал Ермак.

Он добавил, что Украина также эвакуировала репортеров международных изданий, в частности Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.

Читайте такжеСША ликвидировали боевика "Исламского государства" после теракта в Кабуле"Граждане Украины еще могут оставаться в других местах Афганистана, и мы их не бросим. ОПУ постоянно мониторит ситуацию. 24 часа в сутки работает горячая линия МИД Украины. Ни одного нашего гражданина, который находится в беде, не оставят на произвол судьбы", - подчеркнул Ермак.

Захват талибами Афганистана, Эвакуация беженцев

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" стало захватывать города в стране. После того как талибы зашли в Кабул тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана.

Вопреки обещаниям соблюдать права женщин боевики "Талибана" уже запретили им работать и обязали оставаться дома.

25 августа Министерство иностранных дел Украины заявило, что после трех эвакуационных украинских рейсов на территории Афганистана остаются еще около 90 украинцев.

Сообщалось, что движение "Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа, а также требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных в Афганистане завершилась до 31 августа, как ранее обещал Джо Байден.

В результате взрывов возле аэропорта в столице Афганистана Кабуле погибли более 100 человек.

Автор: Екатерина Гирнык