26 августа террорист-смертник из "ИГ" подорвал себя возле аэропорта в Кабуле. Погибли 13 американских военных.

США нанесли смертельный удар по члену "Исламского государства" в афганской провинции Нангархар, граничащей с Пакистаном.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Американские военные убили "планировщика" терактов организации "Исламское государство", когда тот с сообщником ехал в автомобиле. Для минимизации последствий ликвидации американцы использовали беспилотник MQ-9 Reaper.

По словам представителя Центрального командования США, капитана Билла Урбана, в результате удара погиб один человек, жертв среди гражданского населения нет.

Читайте такжеУвеличилось количество погибших в результате взрывов в КабулеИсточники подтвердили телеканалу, что убитый боевик планировал несколько терактов.

Это стало ответом Вашингтона на совершенный террористами ИГИЛ взрыв на КПП аэропорта в Кабуле, где проходила эвакуация граждан. Хотя непонятно, принимал ли участие погибший именно в организации новых взрывов в Афганистане.

Взрывы в Кабуле 26 августа: подробности

Взрыв произошел возле международного аэропорта Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Вероятно, взрыв совершил террорист-смертник.

В частности, взрывы прогремели возле пропускного пункта в аэропорт "Эбби-гейт" и отеля "Барон". Ответственность за эти взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Взрывы произошли через несколько часов после того, как Государственный департамент США предупредил американцев, которые находились рядом с аэропортом, "немедленно покинуть" территорию в связи с усиленной террористической угрозой.

Число погибших в результате взрывов в Кабуле возросло до по меньшей мере 170 человек. Погибли, в частности, 13 американских военнослужащих.

Автор: Яна Ставская