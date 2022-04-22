Решительность Финляндии подталкивает и власти соседней Швеции быстрее урегулировать вопросы, связанные с будущим вступлением в Альянс.

Власти Финляндии в ближайшие недели намерены подать заявку на вступление в НАТО. При этом они хотят координировать свои действия с соседней Швецией.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по иностранным делам парламента Эркки Туомиоя, пишет издание Helsingin Sanomat.

"Финляндия имеет большинство как в общественном мнении, так и в парламенте (по поддержке вступления в Альянс. - ред.), а это значит, что Финляндия пошлет свою заявку на членство в НАТО в течение следующих недель, в течение весны", - сказал он.

По словам Туомиоя, для Финляндии и Швеции было бы важно сообща решить все вопросы вступления в НАТО.

21 апреля представители парламента Финляндии обсудили вопрос совместного вступления в НАТО со шведскими властями. Стороны обговорили, как идет подготовка к вступлению в Альянс в обеих странах.

По информации газеты Aftonbladet, финские политики сказали шведским властям, что значительное большинство в финском парламенте должно проголосовать за членство в НАТО: около 180 из 200 депутатов проголосуют за. По данным издания, в настоящее время 112 депутатов поддерживают членство в НАТО.

Швеция, Финляндия и НАТО

После Второй мировой войны власти Финляндии и Швеция провозгласили нейтралитет по поводу НАТО.

Однако после распада СССР Финляндия решила сотрудничать с НАТО, а в 2014 году после аннексии Крыма Россией присоединилась к Партнерству расширенных возможностей. Так же сделала и Швеция.

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