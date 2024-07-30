Сообщается, что в течение еще как минимум шести месяцев F-35 будут выполнять только тренировочные миссии.

Американская компания Lockheed Martin наконец-то поставляет новые истребители-невидимки пятого поколения F-35 Lightning II после почти годичной задержки. Но сторонникам военно-воздушной мощи США пока не следует праздновать. В течение еще как минимум шести месяцев недавно поставленные F-35 будут выполнять только тренировочные миссии, пишет The Telegraph.

Отмечается, что в США давно рассчитывают на то, что сверхзвуковой F-35, ускользающий от радаров, по цене 80 миллионов долларов за экземпляр, заменит большую часть существующего парка, состоящего из более чем тысячи устаревших A-10 Warthogs, F-15 Eagles и F-16 Falcons.

Также указывается на то, что F-35 вскоре может стать единственным современным истребителем пятого поколения, производимым в Соединенных Штатах и во всем западном мире: F-35 играет ключевую роль в оборонных планах многих союзников США

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Однако при этом, как пишет издание, программное обеспечение самолета Technology Refresh 3 не работает должным образом. А в современном военном самолете программное обеспечение так же важно, как и аппаратное.

"Первый испытательный самолет, оснащенный TR-3, взлетел на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии в январе 2023 года. К лету того же года Lockheed была готова поставить новые самолеты TR-3 ВВС США и другим эксплуатантам. Но ВВС не удовлетворились испытаниями и отказались принять самолеты, - говорится в публикации. - Наконец в этом месяце военные и Lockheed пришли к компромиссу: ВВС примут F-35 с более ранней версией программного обеспечения TR-3, которая потребует исправлений в будущем… Новые самолеты не смогут участвовать в реальных боевых действиях до следующего года".

Отмечается, что ставки высоки:

"Россия и Китай прямо сейчас развертывают истребители пятого поколения. Сегодня Запад производит только один самолет пятого поколения - F-35 - и даже если различные западные проекты шестого поколения, такие как NGAD или запланированный британско-итальянско-японский Tempest, оправдаются, в течение как минимум десяти лет только F-35 будет способен противостоять силам Путина и Си Цзиньпина".

Проблемы F-35 - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что Британия может попытаться остановить свои закупки F-35 Lightning, чтобы сэкономить деньги.

Отмечалось, что производство данных самолетов страдало от неоднократных задержек и перерасхода средств. F-35 подвергся резкой критике из-за дороговизны эксплуатации и отсутствия у Великобритании суверенитета над этой платформой и ее технологиями, которые фактически находятся под контролем Пентагона.

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