Однако покупка Грецией F-35 была политически сложной ситуацией.

Греция официально подписала соглашение о закупке 20 объединенных ударных истребителей F-35A. Таким образом Греция стала 19 страной, которая будет использовать истребители пятого поколения производства компании Lockheed Martin. Об этом сообщил министр обороны Никос Дендиас, пишет Breaking Defense.

"Греция строит мощные вооруженные силы, покупая самые современные боевые самолеты в мире", - подчеркнул он.

Отмечается, что это соглашение дает стране НАТО большой толчок к модернизации ее военно-воздушных сил, заменив устаревшие самолеты F-4 и Mirage 2000. Известно, что в январе Государственный департамент США разрешил Греции приобрести до 40 самолетов F-35A обычного взлета и посадки на сумму около 8,6 миллиарда долларов.

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Однако пока будет куплено только 20 самолетов на сумму 3,76 миллиарда долларов. Поставки начнутся в 2028 году и продлятся до 2033 года.

"В течение нескольких десятилетий ВВС Греции были нашим партнером, и для нас большая честь продолжать эти отношения, поскольку Греция становится 19-й страной, которая присоединяется к программе F-35. F-35 - единственный истребитель, пригодный для укрепления суверенитета Греции и оперативной способности ее союзников", - отметила вице-президент Lockheed и генеральный менеджер программы F-35 Бриджит Лодердейл.

В издании отметили, что покупка Грецией F-35 была политически сложной ситуацией из-за длительной напряженности в отношениях между страной и Турцией. Эту напряженность еще больше повысил министр здравоохранения Греции Адонис Георгиадис, когда пригрозил применением F-35 против турецкой территории.

"С F-35 мы можем пойти в Турцию одной ночью. Одной ночью вы вдруг увидите их в Анкаре. Я не говорю, что мы это сделаем, но Турция должна знать, что у них нет ничего, когда речь идет об авиации", - отметил Георгиадис, по сообщениям местных СМИ.

Что известно об истребителях F-35A

F-35A - это малозаметные многоцелевые истребители пятого поколения, которые разработана американской компанией Lockheed Martin Aeronautics Company. Их изготовили для нужд ВВС США, для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также для нужд ВМС США. Уже 2 августа 2016 года ВВС США заявили о готовности самолетов F-35A 34-й эскадрильи к боевому применению.

Также известно, что самолеты F-35 способны обмениваться данными со всеми современными и перспективными системами, которые находятся на вооружении стран-членов НАТО.

F-16 для Украины - последние новости

Ранее руководитель Воздушного командования НАТО Джеймс Хекер заявил, что прибытие F-16 в Украину не станет "серебряным шаром", а будет ранним этапом более длительного процесса внедрения в вооруженные силы страны западной тактики и техники.

"Я думаю, что самое важное здесь то, что это начало ознакомления Украины с западным оборудованием, западной тактикой, западной доктриной и западным мышлением", - пояснил Хекер.

Также сообщалось, что Польша приняла положительное решение для Украины относительно истребителей F-16. Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что скорее всего, речь идет о какой-то территории, где ВСУ смогут накапливать эти самолеты.

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