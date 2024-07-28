Отмечается, что производство данных самолетов страдало от неоднократных задержек и перерасхода средств.

Американские истребители F-35 Lightning от компании Lockheed Martin в марте текущего года стали одним из новейших пополнений ВВС Великобритании в период нарастания глобальной напряженности. Однако путь к развертыванию был далеко не простым. Кроме того, теперь, когда новое лейбористское правительство проводит масштабный обзор оборонной политики, критики предполагают, что Британия может попытаться остановить свои закупки, чтобы сэкономить деньги, пишет The Telegraph.

Отмечается, что производство данных самолетов страдало от неоднократных задержек и перерасхода средств.

"Работа над F-35, истребителем пятого поколения, впервые началась в 1980-х годах и с тех пор превратилась в самую дорогую программу вооружений в истории, оценочная стоимость жизненного цикла которой в США составит 2 триллиона, по данным Пентагона, до 2088 года. Великобритания впервые присоединилась к нему в 1995 году, внеся некоторую сумму в расходы на разработку и в процессе обеспечив, чтобы сотни британских компаний стали поставщиками", - говорится в публикации. Видео дня

Существует три варианта самолета (A, B и C), Министерство обороны Британии выбрало F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой из-за отсутствия тормозных тросов, которые ловят самолеты при приземлении, на авианосцах Королевского флота. И эта возможность делает F-35B самой дорогой версией самолета и дает ему более ограниченную максимальную дальность полета и полезную нагрузку, чем у других, пишет издание.

"По данным правительства, каждый из них стоит около 90 миллионов фунтов стерлингов. Однако военный аналитик Туса говорит, что сюда не включены расходы на двигатель и другие расходы, а реальная общая стоимость качки составляет около 150 миллионов фунтов стерлингов на самолет", - добавили в The Telegraph.

Отмечается, что F-35 также подвергся критике из-за дороговизны эксплуатации.

"В настоящее время слишком много нерешенных вопросов по развитию и оперативному использованию парка F-35", - заявиляют британские депутаты.

Еще одна критика в адрес F-35 связана с отсутствием у Великобритании суверенитета над этой платформой и ее технологиями, которые фактически находятся под контролем Пентагона.

Тем не менее, защитники F-35 говорят, что это высокоэффективный самолет, который доказывает, что сомневающиеся ошибаются: в последние годы поток заказов поступил из таких стран НАТО, как Германия, Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия и Греция.

Названные "летающими компьютерами", эти самолеты оснащены датчиками и замаскированы передовой технологией скрытности, помогающей пилотам проникать глубоко на враждебную территорию для нанесения разрушительных ударов и сбора разведывательной информации.

Истребители F-35 появятся у Греции - что сообщалось

Напомним, ранее стало известно, что Греция официально подписала соглашение о закупке 20 объединенных ударных истребителей F-35A. Таким образом Греция стала 19 страной, которая будет использовать истребители пятого поколения производства компании Lockheed Martin.

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