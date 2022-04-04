Предварительные результаты подсчета голосов дают партии "Фидес" Виктора Орбана значительное преимущество в парламенте.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внес президента Украины Владимира Зеленского в список своих оппонентов наряду с американским финансистом и основателем фонда "Возрождение" Джорджем Соросом и "бюрократами Брюсселя".

Об этом он заявил в обращении к своим сторонникам после вероятной победы его партии на парламентских выборах в Венгрии.

"Мы до конца жизни будем помнить эту победу, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников: местными левыми, интернациональным левым крылом, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными средствами массовой информации, а также украинским президентом. У нас никогда не было столько оппонентов (Орбан использовал слово "opponents", которое можно перевести и как "противники", – прим.) одновременно", - сказал Орбан.

Отметим, что предварительные результаты подсчета голосов дают партии Fidesz Виктора Орбана значительное преимущество в парламенте, отмечает ЕП.

Так, после подсчета более 70% голосов, блок Орбана Fidesz-KDNP получает 54,85%. У объединенной оппозиции 33,36%, еще одна оппозиционная партия, Mi Hazánk, 6,44%. Ожидается, что Fidesz-KDNP выиграет в 87 из 106 мажоритарных округах, и в итоге получит ориентировочно 134 мандата. Также существует вероятность, что партия Орбана сможет контролировать 2/3 голосов, что является конституционным большинством.

Таким образом, Виктор Орбан останется главой правительства Венгрии на четвертый срок подряд.

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который откровенно поддерживает президента России Владимира Путина, не хватает честности. "Если это война, то я ее называю войной. Не специальной операцией. Если это угроза всей Европе, то я и называю: это угроза всей Европе. Это называется честность, которой недостает господину Орбану. Возможно он потерял ее где-то в контактах с Москвой", - отметил президент.

Напомним, Венгрия не поддерживает закрытие неба над Украиной, отказывается предоставлять территорию для передачи военной помощи Украине и выступила против нефтяного эмбарго против России.

Годами правительство Орбана сдержанно реагировало на развязанную агрессию России против Украины, поддерживая тесные контакты с Кремлем.

Ряд стран ЕС уже осудили позицию Будапешта. Так, президент Польши Анджей Дуда обвинил Орбана в том, что тот сделал экономику страны практически зависимой от России. А министр обороны Чехии Яна Чернохова саботировала саммит глав оборонных ведомств Вышеградской группы.

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