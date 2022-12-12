Совет ЕС сегодня добавил четыре физических и четыре юридических лица в список тех, против кого вводятся ограничительные меры за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Европейский Союз расширил санкции против Ирана за поставки боевых дронов в Российскую Федерацию, которая использует их в войне против Украины.

Отдельно, Совет ЕС сегодня добавил четыре физических и четыре юридических лица в список тех, против кого вводятся ограничительные меры за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Эти санкции обоснованы ролью этих лиц в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов, которые применяются Россией в ее войне против Украины. Также Совет ЕС заявил о своем намерении применить ограничительные меры против еще одного юридического лица на тех же основаниях.

Санкции введены против граждан Ирана бригадного генерала Корпуса стражей Исламской революции Абдуллы Мехреби, бригадного генерала Хамида Вахади, бригадного генерала Али Резы Балали и управляющего директора компании Oje Parvaz Mado Nafar (Mado) Юсефа Абуталеби.

Видео дня

Также санкции введены против компаний - Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado), Paravar Pars Company, а актож организации Корпуса стражей Исламской Революции "Исследования и самозащита "Джихад",

Отдельно сказано, что 20 человек и одна организация добавлены в список ограничительных мер в рамках санкционного режима в отношении Ирана из-за нарушения прав человека. Эти санкции введены из-за роли этих лиц в насильственной реакции на последние демонстрации у Ирана после смерти женщины Макси Амини, которую пытала полиция морали Ирана.

Ограничительные меры Евросоюза предусматривают замораживание активов, запрет на въезд в Евросоюз и запрет предоставлять средства или экономические ресурсы подсанкционным лицам.

Как Иран помогает РФ в войне против Украины

В августе Иран уже направил в Россию сотни ударных беспилотников. Но, по словам президента Владимира Зеленского, речь может идти о тысячах БПЛА.

Через несколько недель российские силы неоднократно атаковали гражданские цели в Украине с помощью иранских Shahed 136, которые разбивались на высокой скорости и нанесли значительный ущерб инфраструктуре.

Впоследствии государства ЕС ввели дополнительные санкции против Ирана, который уже подвергся ряду карательных мер. В частности, 20 октября ЕС и Великобритания ввели санкции против трех иранских граждан и одной компании из-за поставок дронов в Российскую Федерацию. Санкции были введены против трех граждан Ирана - начальника генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Хоссейна Багери, начальника отдела снабжения, исследований и промышленных вопросов в министерстве обороны и вооруженных сил Ирана Сайеда Ходжатоллы Курейши и бригадного генерала, командующего в Корпусе стражей Исламской революции Саида Агаджани, причастного к программе развития иранских беспилотников.

После трехнедельной паузы по применению иранских БПЛА российские оккупанты снова атаковали "Шахедами" украинские города.

Отдельно отмечалось, что Кремль заказал у Тегерана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. По состоянию на октябрь, иранские оружейники уже готовили заказ. Подтверждений их применения на войне пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: