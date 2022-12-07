Отмечается, что всего было обнаружено 14 барражирующих боеприпасов, которые направлялись ориентировочно с юго-восточного направления.

В ночь с 6 на 7 декабря 2022 года, после трехнедельной паузы, российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed-136/131".

Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, всего было обнаружено 14 барражирующих боеприпасов, которые направлялись ориентировочно с юго-восточного направления.

"Подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожено 11 "шахедов", еще 3 дроны на восточном направлении сбивает ПВО Сухопутных войск. Кроме того, противовоздушной обороной сбит один БпЛА "Орлан-10" и еще 2 вражеские беспилотники (тип уточняется)", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитных ракетных комплексов рашистів.

Война в Украине: атака дронами

Как писал УНИАН, Россия активно применяет иранские беспилотники"Shahed-136" для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

Отмечалось, что с 17 ноября в Украине не фиксировали применение российскими военными иранских дронов-камикадзе.

Как отметил спикер командования Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, иранские дроны-камикадзе сделаны из пластика и других неморозостойких материалов. Поэтому рашисты перестали применять против Украины иранские беспилотники Shahed-136 не потому, что израсходовали весь запас, а потому, что эти БПЛА не выдерживают холодов.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

9 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения. Большинство беспилотников было ликвидировано.

На днях руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что уменьшение применения россиянами иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" может свидетельствовать как об окончании запасов, так и об изменении тактики их дальнейшего использования.

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