В частности, готовятся различные варианты реагирования на принудительную посадку самолета и задержание белорусского журналиста.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявляет, что сегодня лидеры стран-членов Евросоюза рассмотрят возможность принятия санкций из-за принудительной посадки самолета в Беларуси.

Об этом Мишель заявил в видеообращении перед началом специального заседания Европейского совета, которое обнародовано в Twitter.

"То, что вчера произошло, - это международный скандал. Вчера жизни европейских гражданских лиц оказались под угрозой. Это неприемлемо, и именно поэтому мы включили вопрос санкций в обсуждение на Европейском совете. Мы готовим различные варианты, различные возможные меры, и я надеюсь, сегодня вечером мы сможем принять решение по этому поводу", - сказал президент Европейского совета.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

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23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Виталий Саенко