Депутаты Европарламента призывают поддерживать Украину до ее победы в войне, потому что эта победа может способствовать настоящим изменениям в России и установлению демократии.

Европейский парламент призывает привлечь президента Российской Федерации Владимира Путина к ответственности за убийство критика Кремля Алексея Навального.

Как говорится в сообщении на сайте Европарламента, "за" соответствующую резолюцию проголосовало 506 депутатов, "против" выступило 9 и "воздержались" - 32.

В частности, в резолюции сказано, что российское государство и лично президент Владимир Путин несут уголовную и политическую ответственность за смерть сильнейшего оппонента, Алексея Навального. В этой связи, Путин должен быть привлечен к ответственности.

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Европарламент решительно осуждает убийство Навального и полностью поддерживает его жену Юлию Навальную в ее настроенности продолжать его работу.

Депутаты ЕП предупреждают, что убийство Навального является еще одним признаком усиления и систематических репрессий в России и требуют независимого и прозрачного международного расследования его убийства для раскрытия правды, обеспечения ответственности и установления справедливости.

В резолюции отмечается, что политическая система России контролируется консолидированным авторитарным режимом с разгулом коррупции, который использует фальсификацию выборов как подобие демократии и сосредотачивает всю власть в руках Путина.

Депутаты ЕП считают, что поддержка Украины - это лучший ответ Кремлю.

В частности, с февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, российские власти усилили подавление оппозиционных голосов в стране.

Евродепутаты выступают за то, чтобы Евросоюз, его страны-члены и партнеры-единомышленники во всем мире продолжали политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку для Украины, что, по их мнению, является лучшим ответом текущим репрессивным и агрессивным практикам кремлевского режима.

В резолюции отмечается, что решительная победа Украины может привести к настоящим изменениям в Российской Федерации, особенно в отношении деимпериализации, деколонизации и рефедерализации, что является необходимыми условиями для установления демократии в России.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, вдова российского оппозиционера Алексея Навального - Юлия - выступая с трибуны Европарламента, подчеркнула, что для победы над Путиным надо подходить более инновационно, потому что он не имеет принципов и является главарем организованной преступной группировки. По ее мнению, борьба с путинским режимом должна вестись так, как борются с организованной преступностью, а не с политическими конкурентами.

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