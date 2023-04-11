Государственный департамент Соединенных Штатов Америки признал журналиста Эвана Гершковича "неправомерно задержанным Россией".
Как пишет CNN, об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател. Решение о присвоении такого статуса было принято государственным секретарем Энтони Блинкеном. Правительство Штатов обещает оказать всю необходимую поддержку Гершковичу и его семье.
"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить г-на Гершковича. Мы также призываем Россию освободить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана", - заявил Пател.
По данным издания, это решение даст властям США возможность изучить все варинты, которые помогут добиться его освобождения.
Журналист Washington Post Джон Хадсон отметил в Twitter, что признание Гершковича "неправомерно задержанным" - это формальный шаг, направленный на ускорение работы для его освобождения.
Арест американского журналиста: что известно
Напомним, что в конце марта в Екатеринбурге задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В России его обвинили в шпионаже и сборе данных о предприятии российского военно-промышленного комплекса.
Отмечается, что дело против мужчины маркировано грифом "совершенно секретно". В тот же день репортера отправили в следственный изолятор.
Редакция The Wall Street Journal опубликовала текст, в котором призвала администрацию Джо Байдена выслать посла России и всех российских журналистов.
Журналисты назвали арест Гершковича свидетельством снижения способности Штатов сдерживать нападения на своих граждан.