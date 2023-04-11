Госдеп призывает РФ немедленно освободить его.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки признал журналиста Эвана Гершковича "неправомерно задержанным Россией".

Как пишет CNN, об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател. Решение о присвоении такого статуса было принято государственным секретарем Энтони Блинкеном. Правительство Штатов обещает оказать всю необходимую поддержку Гершковичу и его семье.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить г-на Гершковича. Мы также призываем Россию освободить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана", - заявил Пател.

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По данным издания, это решение даст властям США возможность изучить все варинты, которые помогут добиться его освобождения.

Журналист Washington Post Джон Хадсон отметил в Twitter, что признание Гершковича "неправомерно задержанным" - это формальный шаг, направленный на ускорение работы для его освобождения.

Арест американского журналиста: что известно

Напомним, что в конце марта в Екатеринбурге задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В России его обвинили в шпионаже и сборе данных о предприятии российского военно-промышленного комплекса.

Отмечается, что дело против мужчины маркировано грифом "совершенно секретно". В тот же день репортера отправили в следственный изолятор.

Редакция The Wall Street Journal опубликовала текст, в котором призвала администрацию Джо Байдена выслать посла России и всех российских журналистов.

Журналисты назвали арест Гершковича свидетельством снижения способности Штатов сдерживать нападения на своих граждан.

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