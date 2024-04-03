В частности, переход НАТО от добровольных взносов на долгосрочные обязательства для Украины должен в итоге убедить Москву сесть за стол переговоров и договариваться о мире.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг убежден, что усиление роли Альянса в долгосрочной военной поддержке Украины - это путь убедить Российскую Федерацию согласиться на мирные переговоры о завершении войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге перед началом двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Сильная роль НАТО в координации и оказании поддержки - это путь к прекращению этой войны тем способом, когда Украина возьмет верх", - подчеркнул Столтенберг.

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Он объяснил важность изменения динамики поддержки Украины от краткосрочных заявлений и добровольных взносов отдельных членов к многолетней поддержке со стороны Альянса.

"Чем скорее мы убедим Москву, что они не победят на поле боя, что они не могут продержаться больше нас - тем скорее мы сможем достичь мирного соглашения, когда Россия осознает, что не может выиграть войну, но должна сесть за стол переговоров и договариваться о соглашении, при котором Украина восторжествует как суверенное и независимое государство", - сказал Столтенберг.

Поддержка Украины со стороны НАТО

Как сообщал УНИАН, в Альянсе хотят меньше опираться на добровольные взносы в оказании помощи Украине и больше на обязательства НАТО в целом, меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства. В частности, в НАТО обсуждают как взять большую ответственность за координацию относительно военного оборудования и учений для Украины, и закреплением этого в прочной структуре Альянса.

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