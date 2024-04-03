В этой связи союзники по НАТО должны прилагать больше усилий для поддержки Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Российская Федерация постоянно наращивает военные возможности и это требует немедленного удовлетворения военных потребностей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге перед началом двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

В частности, у него спросили об оценке НАТО заявлений украинской власти о подготовке Россией большого контрнаступления в мае-июне.

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"Мы видим постоянное военное наращивание России. Мы видим, как они получат снаряды и оружие из Северной Кореи и Ирана, значительное количество оружия и снарядов. Мы видим, как Россия смогла перевести свою экономику на военные рельсы. И мы видим, как Москва готова платить очень высокую цену с точки зрения личного состава и техники для минимальных достижений на поле боя в Украине с низким или нулевым уважением к человеческим жизням", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, именно поэтому ситуация на линии фронте является такой сложной.

"И именно это причина, почему мы должны делать больше от союзников НАТО", - добавил он.

В частности, речь идет об одновременном удовлетворении насущных потребностей Украины в большем количестве противовоздушной обороны и артиллерии, но также о долгосрочных институционализированных усилиях по установлению структурных рамок, которые будут отходить от краткосрочных объявлений и предложений к долгосрочным обязательствам и многолетним гарантиям для обеспечения предсказуемости и устойчивости оказания поддержки Украине.

Россия планирует наступление

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в конце мая или в июне может начать контрнаступательные действия. Сейчас ситуация на востоке стабилизирована, но нужна помощь от партнеров.

Как пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных, которые служили под командованием генерала Валерия Залужного, военная картина мрачная. Россия готовится к большому наступлению в конце лета, а возможно и быстрее. Трудно спрогнозировать, как будут развиваться события.

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