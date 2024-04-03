В Альянсе хотят меньше опираться на добровольные взносы в оказании помощи Украине и больше на обязательства НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет о намерении изменить динамику поддержки Украины на долгосрочную перспективу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге перед началом двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе. Генеральный секретарь Альянса отметил, что в последние дни Кремль осуществлял новые крупные атаки с нанесением ударов по украинской инфраструктуре и гражданскому населению. Также Россия продолжает давить вдоль линии фронта.

"Поэтому, мы должны твердо выступать с нашей поддержкой Украины", - сказал Столтенберг.

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Он приветствует тот факт, что союзники продолжают поставлять вооружение, боеприпасы и снаряжение в Украину.

"Но Украина имеет срочные потребности. Любые задержки в оказании помощи приводят к последствиям на поле боя, пока мы разговариваем. Поэтому, нам надо изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь для Украины в сфере безопасности на долгосрочную перспективу для того, чтобы мы меньше опирались на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО. Меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства", - подчеркнул Столтенберг.

В этой связи, как подчеркнул генеральный секретарь Альянса, главы МИД "обсудят то, каким образом НАТО может взять большую ответственность за координацию в отношении военного оборудования и учений для Украины, и закреплением этого в прочной структуре НАТО".

Также он сказал, что будут обсуждены многолетние финансовые обязательства для продолжения оказания поддержки.

По его словам, двухдневная министерская встреча призвана заложить основу для достижения консенсуса в этих вопросах в рамках подготовки к саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле.

"Союзники НАТО предоставляют 99% от всей военной поддержки для Украины. Поэтому, если будем делать больше в рамках НАТО, то наши усилия станут более эффективными и действенными. Москва должна понять, что не сможет достичь свои цели на поле боя и не сможет продержаться дольше нас", - подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, он сказал, что завтра состоится встреча Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Будет рассмотрена текущая ситуация и немедленные потребности Украины как сейчас, так и на будущее.

"Мы превращаем комплексный пакет помощи НАТО в многолетнюю программу помощи. Мы помогаем Украине приблизиться ближе к НАТО и к стандартам НАТО относительно всего - от закупок до логистики. И мы поддерживаем реформистские усилия Украины, чтобы сделать Украину как можно ближе к Альянсу. Украина станет членом НАТО", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что в вопросе о получении Украиной членства речь идет о том, "когда это произойдет", а не о том, "если это произойдет".

Помощь Украине от союзников

Ранее появлялись сообщения о рассмотрении перспективы перевода формата "Рамштайн", в котором рассматривается военная поддержка для Украины, под эгиду НАТО.

14 февраля Столтенберг отметил, что сейчас продолжаются обсуждения как лучше обеспечить постоянную и устойчивую поддержку Украины в военном плане. В то же время, он считает, что формат "Рамштайн" имеет большой успех.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что формат "Рамштайн" является очень эффективным, и со временем, будет заниматься развитием долгосрочных оборонных возможностей Украины.

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