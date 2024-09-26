Венгерская оппозиция возмущена заявлениями действующей власти.

Венгрия, скорее всего, не сопротивлялась бы вторжению РФ, а борьба Украины за независимость является "безответственной". Такое заявление сделал политический директор правительства премьер-министра Виктора Орбана Балаж Орбан, чем вызвал гнев оппозиции.

Как пишет Bloomberg, Балаж Орбан, который помогает премьер-министру Виктору Орбану разрабатывать внешнюю политику страны, зашел слишком далеко в попытках демонстрировать лояльность к Кремлю, и его заявления противоречат интересам Европейского союза и союзников по НАТО. Издание пишет, что пока непонятно, разделяет ли эти взгляды премьер-министр, который не имеет родственных связей со своим помощником, несмотря на одинаковую фамилию.

"Мы, скорее всего, не сделали бы то, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно. Он вступил в оборонительную войну..., и мы видим, сколько людей погибло и сколько территорий потеряно", - заявил Балаж Орбан в интервью венгерским СМИ.

Видео дня

Это заявление крайне негативно восприняли оппозиционно настроенные венгры.

"Теперь мы знаем то, о чем только догадывались: правительство не будет защищать Венгрию в случае российского вторжения", - написал в Facebook эксперт по России, преподаватель в Университете Корвина в Будапеште Андраш Раца.

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр призвал Балажа Орбана уйти в отставку из-за того, что его комментарии "попирают основы конституции и независимости Венгрии".

Bloomberg обращает внимание на то, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на этой неделе с трибуны ООН раскритиковал военную помощь Украине. По его словам, поставки западного оружия для противостояния вторжению России "не имеют смысла".

Отношения России с Венгрией

Напомним, недавно власти РФ создали список стран, которые "навязывают неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям". Только две страны ЕС не попали в этот список - Словакия и Венгрия, во главе которых стоят пророссийские руководители.

Интересно, что год назад премьер Венгрии Виктор Орбан признался: он не хочет, чтобы Венгрия имела общую границу с Россией. Ему наплевать, где будет проходить российско-украинская граница, пока Украина остается между Венгрией и Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: