Венгрию устраивает нынешняя ситуация, когда Украина собой прикрывает Венгрию от России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что не хотел бы, чтобы его страна имела общую границу с Россией. Он предпочел бы, чтобы Украина и дальше была защитным буфером. Такими мыслями Орбан поделился на ежегодной итоговой пресс-конференции.

"Это наш интерес - не иметь общей границы с РФ, и мы всегда заинтересованы в том, чтобы между Венгрией и Россией было какое-то государственное образование. До сих пор это была Украина, и это было хорошо. Мы не хотели этого менять", — заявил Орбан.

По его мнению, "изменение этого", то есть исчезновение Украины и появление общей границы со страной-агрессором, не входит в интересы Венгрии.

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"Мы заинтересованы в том, чтобы иметь упорядоченное государство между Венгрией и Россией. Все остальное будут решать большие ребята. Интерес Венгрии заключается в этом", - подчеркнул венгерский премьер.

В то же время Орбан отметил, что Венгрия не хочет, чтобы в состав НАТО входило государство, которое в этот момент ведет оборонительную войну.

"Это то, о чем говорят и в НАТО. Так что это не эгоистичная позиция Венгрии. Альянс не собирается делать шагов для Украины. И не делает ни одного шага навстречу Украине. Они, как военный альянс, не хотят этого делать, потому что окажутся в войне с Россией. Это будет плохо для всех, и, безусловно, для Венгрии из-за географического расположения", - рассказал политик и пояснил, что не хочет отправлять венгров воевать за Украину.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правительство Венгрии категорически отказалось помогать Украине оружием. Сначала в Будапеште утверждали, что боятся стать мишенью для Путина, но теперь в правительстве Орбана говорят, что обезоружив Украину, они ускоряют окончание войны.

Кроме того Венгрия блокирует решение ЕС о выделении денег на поставки оружия Украине через так называемый "Фонд мира ЕС". В ноябре состоялся еще один раунд блокирования.

Также Венгрия старается по возможности блокировать санкции против России, которые направлены на подрыв военного потенциала России.

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