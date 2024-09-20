В Венгрии заявили, что окажут РФ поддержку для ведения бизнеса.

В Будапеште 20 сентября провели российский бизнес-форум, который показал "бурное развитие связей" с Москвой, что оттолкнуло партнеров Венгрии по ЕС и НАТО, пишет Bloomberg.

В издании отметили, что правительство премьер-министра Виктора Орбана заявляет, что придерживается санкций против РФ, однако продолжает развивать связи в сферах, которые не затронули ограничения.

"Вся Европа ведет бизнес с Россией, хотя некоторые из них пытаются это отрицать. Разница в том, что мы не видим необходимости скрывать это", - подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

В частности он рекламировал бизнес-форум, в котором, по его словам, принимают участие почти 80 российских и венгерских компаний. Крупнейшие венгерские фирмы, которые зарегистрированы на бирже, продолжают работать в РФ, а именно кредитор OTP Nyrt, нефтеперерабатывающая компания Mol Nyrt и фармацевтическая компания Gedeon Richter Nyrt.

"Венгрия готова предоставить вам всю необходимую поддержку для ведения бизнеса с Россией", - добавил Сийярто на брифинге.

Также дипломат пообещал "решение, которое облегчит доставку ваших товаров в Россию", поэтому об этом будет сообщено в течение следующих недель.

"Орбан начал свое председательство в ЕС с того, что спровоцировал глобальный дипломатический скандал, когда в июле поехал в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным с самопровозглашенной "мирной миссией". Сийярто регулярно посещает Россию и Беларусь, развивая связи с энергетическими компаниями "Росатом" и "Газпром", для которых Венгрия является одним из ключевых клиентов в регионе", - напомнили в Bloomberg.

Венгрия и ЕС - последние новости

Ранее стало известно, что Венгрия больше не будет влиять на расширение Европейского Союза. В стране уже отреагировали на это и заявили, что страны Западных Балкан ждали членства в ЕС более 14 лет, "и за закрытыми дверями многие лидеры ЕС выступают против расширения, несмотря на поддержку общественности".

"Решение фон дер Ляйен четко показывает, что она является частью этого лицемерия, гарантируя, что портфель расширения не перейдет к Венгрии, которая выступает за расширение", - подчеркнул представитель правительства Венгрии Золтан Ковач со ссылкой на слова Сийярто.

Также в конце августа сообщалось, что премьер-министр Венгрии отправился с визитом в Россию, где в очередной раз раскритиковал Европу.

"Дело не в идеологии, дело в физике и математике. Сегодня Европе нужно мужество, чтобы сказать об этом, но Венгрия довольна российским энергетическим сотрудничеством, что является одной из гарантий продовольственной безопасности страны", - сказал он.

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