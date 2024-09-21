Жителям стран, не попавших в список, РФ может оказать "гуманитарную поддержку".

Власти Российской Федерации не включили Словакию и Венгрию в перечень государств, политика которых "навязывает неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям". Это следует из распоряжения, принятого правительством РФ и подписанного его главой Михаилом Мишустиным.

Отмечается, что документ был утвержден согласно указу правителя России Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".

В перечень вошли 47 государств и территорий - в частности, подавляющее большинство стран ЕС и Тайвань. Интересно, что Словакия и Венгрия стали лишь двумя странами-членами Европейского Союза, которые не попали в этот перечень. При этом из государств НАТО в список не вошла только Турция.

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