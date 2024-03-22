По его убеждению, победа России в Украине повлечет за собой еще более рискованную ситуацию в мире

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер заявил, есть страны, которые заинтересовались идеей президента Эммануэля Макрона по отправке войск в Украину при такой необходимости.

Как сообщает Укринформ, посол напомнил, что согласно позиции Франции, нет красных линий и не надо воздерживаться от чего-то, даже если будет необходимость в присутствии войск в Украине.

"Мы можем сказать, что это не исключается. Для нас это очень мощный сигнал о том, что мы усиливаем поддержку Украине. Не будем себя сдерживать какими-то пределами", - сказал Вейер.

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Он подчеркнул, что Франция не собирается нападать на РФ.

"Но мы уже готовы сделать все необходимое, чтобы поддержать Украину. Вот что мы пытаемся сделать. Это не что-то согласованное с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем, но есть некоторые страны, которые заинтересовали эти идеи. Это обсуждается", - пояснил дипломат.

По его убеждению, победа России в Украине повлечет еще более рискованную ситуацию в мире, потому что многие страны захотят присоединиться к ядерному клубу из-за угрозы своей безопасности.

"Было бы огромной ошибкой думать, что все в НАТО защищены, и США дают ядерный зонтик. Война и Украине затрагивает баланс на континенте", - добавил он.

Возможность ввода войск НАТО в Украину - мнение аналитиков

Попытка президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска в Украину все же может оказаться первым домино официального военного присутствия НАТО в стране, которую раздирает война, говорится в материале Newsweek.

Николя Тензер, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики заявил, что Париж вряд ли будет действовать в одиночку и предложил пять возможных вариантов.

"Должны быть четыре, пять или шесть других стран, которые имеют такую же миссию", - сказал он. Среди нынешних наиболее вероятных кандидатов будут страны Балтии, Польша, Чехия и, возможно, некоторые страны Северной Европы.

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