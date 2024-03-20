По мнению дипломата, страны Запада могут создать коалицию, отправив свои войска в Украину.

Президент Франции Эмануэль Макрон не случайно начал говорить об отправке войск в Украину - эта идея планировалась более года.

"Макрон очень вовремя поднял ставки. Он нашел правильный момент и правильные смыслы. Он понимает, что надо показать РФ, что Запад готов поднимать ставки не только на уровне слов, а и идти дальше. Французы обсуждают этот вопрос уже более года и на военном уровне также. Но сейчас они прямо сказали, что готовы рассматривать несколько вариантов. Это может быть и сдерживание и использование войск для различных опций. Конечно, речь не идет о прямом участии в войне. Но любые другие варианты не исключены", - заявил в эфире телемарафона дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин.

Он также добавил, что в этих заявлениях речь идет не только о военном, но и о геополитическом аспекте.

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"Это четкий сигнал для Кремля. Путин напрямую предлагает США начать переговоры не только вне Украины, но и вне Европы о стратегической стабильности. Макрон дает понять, что если Европа несет ответственность за свою безопасность, а это в том числе и об Украине, то Европа должна быть не только собеседником, но и геополитическим игроком", - говорит Климкин.

На вопрос, верит ли дипломат, что Франция действительно отправит войска в Украину, Климкин ответил: "Я считаю, что это очень вероятно. Это не значит, что это будет завтра, мы не наивные и мы умеем читать геополитику. Но такая реальность есть и вполне возможно, что создастся коалиция. Возможно, в нее не будут входить все страны Запада, но однозначно, это будет не две и не три страны. Будет распределение по зонам ответственности. Это абсолютно серьезная история не на уровне разговоров".

Отправка западных войск в Украину - что надо знать

Ранее президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Париж не исключает отправку своих войск на территорию Украины. Впоследствии он подтвердил свои слова даже несмотря на критику коллег. Впоследствии эту идею частично поддержали и в других странах Европы.

Зато РФ накануне заявила, что Франция уже готовит к отправке в Украину около 2 тысяч своих военнослужащих. Зато в Париже назвали это дезинформацией.

Эту информацию прокомментировал и экс-президент РФ Дмитрий Медведев, поддержав отправку войск Франции в Украину и угрожая "полным поражением" Парижу.

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