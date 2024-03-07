Санкции оснутся 35 физических и двух юридических лиц.

Евросоюз планирует ввести новые санкции против России в связи со смертью российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Согласно проекту предложения, с которым ознакомился Bloomberg, ограничительные меры коснутся 35 физических и двух юридических лиц.

Отмечается, что в предлагаемые списки входят несколько тюремных и государственных чиновников, судьи, а также исправительные колонии ИК-3 и ИК-6.

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23 февраля Совет ЕС утвердил тринадцатый пакет ограничительных мер против режима Владимира Путина, учитывая вторую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, санкции вводятся против тех лиц, которые ответственны за продолжение ведения незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны Путина, и против тех лиц, которые существенно поддерживают войну.

Смерть Навального - что надо знать

16 февраля российские власти сообщили, что оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Заполярье. Внятной причины смерти Кремль так и не назвал, утверждая, что Навальный умер по естественным причинам.

1 марта Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Проститься с политиком пришли тысячи, если не десятки тысяч неравнодушных россиян. Они скандировали "Нет войне" и "Путин - убийца".

В связи с похоронами Навального в 19 городах России задержали более 120 человек. РосСМИ сообщали, что суды в России теперь приравнивают фамилию оппозиционного Навального к экстремистской символике.

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