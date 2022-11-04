Российская сторона жалуется, что санкции затрудняют для российских торговцев зерном и удобрениями обработку платежей и доступ к судам, страховым компаниям и портам.

Россия хочет, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна.

Такое заявление прозвучало в ходе переговоров о продлении соглашения о поставках продовольствия из Украины, сообщают четыре источника Reuters, знакомых с просьбой.

По их словам, Россия просила страны Запада разрешить Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами. Тогда он сможет осуществлять платежи за российское зерно и другие продукты питания.

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До последних санкций такими платежами занимались международные банки и дочерние структуры других российских банков в Швейцарии.

Российская сторона заявила, что санкции затрудняют для российских торговцев зерном и удобрениями обработку платежей и доступ к судам, страховым компаниям и портам.

Источник в ООН на условиях анонимности сообщил изданию, что упрощение платежей за российские продукты питания и удобрения через Россельхозбанк обсуждается с Евросоюзом и другими сторонами.

Западный дипломат, проинформированный о переговорах, сказал, что Турция очень настаивала, чтобы РФ придерживалась соглашения. По его словам, Россельхозбанк участвовал в обсуждениях, но не имел прямого отношения к приостановке сделки и ее возобновлению.

Зерновая сделка: что известно

Как известно, подписание соглашения о разблокировке портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт аграрной продукции произошло 22 июля в Стамбуле.

Через порты "Большой Одессы" 397 судов экспортировали в страны Африки, Азии и Европы 9 миллионов тонн украинской агропродукции.

В конце октября Россия обвинила Военно-Морские силы Великобритании в атаке на Черноморский флот, а затем объявила о выходе из зерновой сделки.

Через несколько дней они сказали, что не вышли из соглашений, а лишь "приостановили их действие".

Уже 2 октября в Минобороны России объявили, что возобновляют свое участие в зерновой сделке.

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