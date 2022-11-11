10 ноября 2022 года Министерство торговли США лишило Россию статуса страны с рыночной экономикой.
Как сообщает Reuters, соответствующий статус Россия получила 20 лет назад. Отмечается, что он ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на товары из РФ.
В Министерстве торговли США подчеркнули, что большое вмешательство российских властей в экономические процессы привело к искажению цен и издержек. Из-за этого неизвестно, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт товаров в США.
"Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить полную силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в их экономику", – говорится в заявлении Министерства.
Экономика России
Из-за вторжения России в Украину страны Запада ввели санкционные ограничения, которые серьезно ударили по российской экономике.
Так, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что цены на газ в Европе стабильно снижаются с августа, что является хорошей тенденцией для европейцев и означает уменьшение доходов для России.
Кроме того, Москва не может найти новые рынки для своей нефти. Агрессор намерен обеспечить себе нефтяные рынки к тому времени, когда 5 декабря вступят в силу санкции Европейского Союза в отношении морского экспорта российской нефти.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Новый пакет помощи для Украины на $400 миллионов: США предоставит ракеты для Hawk и ЗРК Avenger
- В России начали восстанавливать советские бомбоубежища – Bloomberg
- В Минобороны рассказали о темпах продвижения ВСУ на востоке и на юге Украины
- Пионтковский: США предоставят Украине ракеты на 1 000 км, а Польша – самолеты (видео)