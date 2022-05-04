Европейский Союз отправит Молдове дополнительное военное оборудование. Оно поможет укрепить стойкость страны и справиться с последствиями войны России против Украины.
Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель во время визита в Молдову сегодня, 4 апреля.
"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн. евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержанию мира. В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", — сообщил Шарль Мишель.
Что именно войдет в новый пакет помощи, глава Евросовета не уточнил. Увеличение поставок, вероятнее всего, связано с провокациями РФ в непризнанном Приднестровье и активизацией войск в регионе. Европейский Союз хочет, чтобы Молдова смогла себя защитить в случае угрозы, поэтому предоставляет дополнительное военное оборудование.
Обострение в Приднестровье: что известно
- Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе Парканы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".
- В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти происшествия назвали провокацией, организованной спецслужбами России. Украинская разведка также сообщила, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью и готовят в этом регионе провокации на майские праздники.
- Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа так называемой "спецоперации" в Украине российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор к Крыму, и контроль над югом Украины, который предоставит "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где наблюдаются факты притеснения русскоязычного населения".
- По данным Генштаба ВСУ, российские войска, находящиеся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Семьи офицеров оперативной группы РФ в Приднестровье готовятся эвакуировать.
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которую в будущем планирует захватить Россия.