Какую именно помощь получит соседнее государство, не уточняется.

Европейский Союз отправит Молдове дополнительное военное оборудование. Оно поможет укрепить стойкость страны и справиться с последствиями войны России против Украины.

Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель во время визита в Молдову сегодня, 4 апреля.

"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн. евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержанию мира. В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", — сообщил Шарль Мишель.

Что именно войдет в новый пакет помощи, глава Евросовета не уточнил. Увеличение поставок, вероятнее всего, связано с провокациями РФ в непризнанном Приднестровье и активизацией войск в регионе. Европейский Союз хочет, чтобы Молдова смогла себя защитить в случае угрозы, поэтому предоставляет дополнительное военное оборудование.

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