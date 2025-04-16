Работа над 17-м пакетом санкций против РФ продвигается медленно, утверждают европейские чиновники.

Европейский Союз отложил введение запрета на импорт российского сжиженного природного газа в будущих пакетах санкций.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц ЕС. Причина такого решения заключается в сопротивлении со стороны некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников поставок.

"Вместо этого Комиссия хочет разработать новую дорожную карту, чтобы положить конец зависимости блока от российских энергоносителей до 2027 года. План должен быть объявлен в начале мая, но подробностей пока мало", – говорится в материале.

Видео дня

До июня Комиссия, как ожидается, предложит новый, уже 17-й пакет санкций против России. Однако европейские чиновники говорят, что работа над ним продвигается медленно.

При чем здесь США

Как известно, американский президент Дональд Трамп неоднократно выражал желание, чтобы Европейский Союз покупал больше газа у Соединенных Штатов. В ЕС же это рассматривают как потенциальный инструмент в переговорах по пошлинам Трампа. Однако требования Вашингтона до сих пор четко не очерчены.

Один из чиновников заявил агентству, что в ЕК не хотят идти на риски потери поставок российского сжиженного газа и "утратить переговорную силу".

Кроме того, в блоке остерегаются зависимости от американского газа. Сейчас Штаты являются третьим по величине поставщиком СПГ в ЕС после России и Норвегии.

Поставки российского газа в Европу

На днях издание Financial Times опубликовало материал, в котором утверждает, что Европейский Союз изучает возможность разрыва газовых контрактов с Россией. Юристы ищут путь, который позволит блоку не выплачивать Москве крупных штрафов. В частности, Еврокомиссия рассматривает вариант объявления форс-мажора.

Ранее Reuters писало, что ЕС представит детальный план по отказу от российского газа и нефти. Блок обязался отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: