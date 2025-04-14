Дональд Трамп превратил американский СПГ в политически значимый товар.

Спустя три года полномасштабного вторжения РФ в Украину энергетическая безопасность Европы остается под вопросом. Американский сжиженный природный газ помог восполнить дефицит, но президент США Дональд Трамп уничтожает отношения с Европой.

Издание Reuters пишет, что руководители крупнейших компаний ЕС начали говорить о том, что импорт российского газа может быть хорошей идеей.

У Европы ограниченные возможности. Переговоры с Катаром о поставках газа зашли в тупик, и, хотя внедрение возобновляемых источников энергии ускорилось, темпы недостаточно высоки, чтобы ЕС мог чувствовать себя в безопасности.

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"Если в Украине наступит мир, мы сможем вернуться к поставкам в 60 миллиардов кубометров, а может, и 70, в год, включая СПГ", - сказал Дидье Холло, исполнительный вице-президент французской компании Engie, которая раньше была одним из крупнейших покупателей газа у "Газпрома".

По его словам, Россия может обеспечить около 20-25% потребностей ЕС, по сравнению с 40% до войны.

Глава французской нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне, предостерег Европу от чрезмерной зависимости от американского газа.

"Нам нужно диверсифицировать маршруты, а не полагаться на один или два", - сказал Пуянне.

Стоит отметить, что Total является крупным экспортером американского СПГ, а также продает российский СПГ от компании "Новатэк".

В прошлом году американский газ покрывал 16,7% импорта ЕС - после Норвегии с 33,6% и России с 18,8%. По словам Татьяны Митровой, научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, торговая война усилила обеспокоенность Европы по поводу зависимости от американского газа.

"Все труднее рассматривать американский СПГ как нейтральный товар: в определенный момент он может стать инструментом геополитики", - добавила она.

Главный аналитик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен отметил, если торговая война обострится, существует небольшой риск того, что США могут ограничить экспорт СПГ.

По словам Уоррена Паттерсона, главы сырьевой стратегии ING, если внутренние цены на газ в США вырастут из-за увеличения спроса, то Штаты могут сократить экспорт.

Покупка газа у США - главные новости

С момента своего избрания в ноябре 2024 года президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы ЕС покупал больше американской нефти и газа, чтобы избежать торговой войны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что высказала предложение, чтобы США поставляли Евросоюзу больше сжиженного природного газа взамен российских поставок.

14 апреля издание Politico сообщило, что Европейский союз возобновит переговоры об увеличении объема импорта американского газа.

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