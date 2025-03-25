Он заявил, что Турция правильно позиционировала себя с первого дня войны РФ против Украины.

Турция мобилизовала все свои дипломатические ресурсы для обеспечения скорейшего окончания войны РФ против Украины.

Об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Укринформ. "Мы мобилизовали все наши дипломатические ресурсы, чтобы обеспечить скорейший выход нашего региона из нестабильности", - сказал турецкий президент о процессе поиска завершения войны в Украине.

Эрдоган выразил надежду, что война России против Украины закончится без дальнейших разрушений. "Турция правильно позиционировала себя с первого дня российско-украинской войны. Мы не поддавались ничьим советам и продемонстрировали позицию, которая добавила уверенности обеим странам. Мы подчеркивали на каждой платформе, что в мире не будет проигравших", - сказал Эрдоган.

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Он оценил "частично положительный" подход России к идее США о 30-дневном прекращении огня как "скромный, но ценный шаг на пути к миру".

Усилия Турции по окончанию войны в Украине

Эрдоган заявлял о готовности внести вклад в переговоры по окончанию войны в Украине. Так, 16 марта Эрдоган прокомментировал попытки Трампа закончить войну в Украине. В частности он приветствовал идею о 30-дневном перемирии между Украиной и РФ и сказал, что готов предоставить площадку для дальнейших переговоров.

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