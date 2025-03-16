Президент Турции провел телефонный разговор с американским лидером.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствует усилия президента США Дональда Трампа по достижению "справедливого и долгосрочного" мира в Украине, об этом он сказал в их личном телефоном разговоре.

"Турция с самого начала конфликта стремилась к справедливому и долгосрочному миру и будет продолжать свои усилия", — говорится в заявлении администрации Эрдогана, передает The Telegraph.

Кроме того, он подчеркнул, что США и Турция должны совместно работать над восстановлением стабильности в Сирии и усилить сотрудничество в оборонной промышленности, включая завершение сделки по истребителям F-16.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Турции осудили аннексию Крыма Россией и заявили о поддержке суверенитета Украины. "Мы вновь заявляем, что Турция не признает незаконную ситуацию де-факто в Крыму, которая противоречит международному праву", - сказано в заявлении ведомства.

Кроме того, генсек НАТО призвал ЕС к углублению связей с Турцией. Это происходит на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа отозвать гарантии безопасности, предоставляемые союзникам по НАТО в Европе, а также его намерений возобновить отношения с Россией и прекратить поддержку Украины.

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