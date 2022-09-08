Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган повторил претензии российского диктатора Владимира Путина касательно экспорта украинского зерна.
Об этом шла речь во время его встречи с президентом Хорватии Зораном Милановичем, пишет "Анадолу".
Эрдоган заявил, что украинское зерно идет в богатые страны, а не в бедные.
"Пока продолжаются санкции против России, поставки зерна происходят в страны, которые вводят эти санкции, что беспокоит Путина", – сказал он.
Турецкий лидер подчеркнул, что хочет обсудить с Путиным этот вопрос на саммите лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан).
"Мы подробно обсудим эти вопросы с господином Путиным в Самарканде. Мы надеемся, что как можно скорее начнем отгрузку зерна из России и доставим это зерно в действительно бедные страны", – заявил Эрдоган.
Напомним, 7 сентября выступая на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что якобы только 2 из 87 кораблей, которые были загружены по Всемирной продовольственной программе ООН, пошли в "бедные страны".
"80 судов – в самые бедные страны только два корабля ушли. Все остальные – в европейские страны. Ну что это такое?", – возмущался Путин.
Он также заявил, что обсудит с Эрдоганом ограничение направлений вывоза зерна из Украины.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что две трети украинского зерна, уже отправленного через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Кроме того, по словам министра, возобновление украинского продовольственного экспорта привело к снижению цен на рынке продовольствия.