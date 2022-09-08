Турецкий президент хочет начать экспорт зерна из России в "действительно бедные страны".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган повторил претензии российского диктатора Владимира Путина касательно экспорта украинского зерна.

Об этом шла речь во время его встречи с президентом Хорватии Зораном Милановичем, пишет "Анадолу".

Эрдоган заявил, что украинское зерно идет в богатые страны, а не в бедные.

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"Пока продолжаются санкции против России, поставки зерна происходят в страны, которые вводят эти санкции, что беспокоит Путина", – сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что хочет обсудить с Путиным этот вопрос на саммите лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан).

"Мы подробно обсудим эти вопросы с господином Путиным в Самарканде. Мы надеемся, что как можно скорее начнем отгрузку зерна из России и доставим это зерно в действительно бедные страны", – заявил Эрдоган.

Напомним, 7 сентября выступая на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что якобы только 2 из 87 кораблей, которые были загружены по Всемирной продовольственной программе ООН, пошли в "бедные страны".

"80 судов – в самые бедные страны только два корабля ушли. Все остальные – в европейские страны. Ну что это такое?", – возмущался Путин.

Он также заявил, что обсудит с Эрдоганом ограничение направлений вывоза зерна из Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что две трети украинского зерна, уже отправленного через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Кроме того, по словам министра, возобновление украинского продовольственного экспорта привело к снижению цен на рынке продовольствия.

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