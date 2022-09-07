Он призвал воспринимать Россию серьезно и выступил за прекращение огня в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает политику Запада по войне в Украине, поскольку считает действия этих стран "провокационными".

Об этом сообщает Anadolu.

"Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем, я не поддерживаю провокационный курс Запада. Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война нескоро закончится", - подчеркнул Эрдоган во время встречи с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде.

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Президент Турции призвал "воспринимать Россию всерьез".

"Тем, кто не воспринимает Россию всерьез могу сказать – вы ошибаетесь. Россия не входит в число таковых", - сказал Эрдоган.

По его словам, западные страны вместо нормального вооружения поставляют Украине "металлолом".

"Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада. Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", - подытожил турецкий лидер.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Европа спровоцировала энергетический кризис санкциями против России.

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