Китай растет как вторая сверхдержава мира.

Экс-премьер Британии Тони Блэр заявил, что эра политического и экономического доминирования Запада подходит к концу. Он объяснил это действиями России в Украине и ростом значения Китая как "второй сверхдержавы" мира.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Блэра, западным государствам необходимо увеличить свои расходы на оборону, чтобы сохранить военное преимущество, одновременно расширяя свою "мягкую силу", строя связи со странами, что развиваются.

Он подчеркнул, что Запад больше не может ожидать от крупных мировых государств автоматического соблюдения принятых международных норм.

"В результате действий Путина мы не можем полагаться на то, что китайское руководство будет вести себя так, как мы считаем рациональным", - добавил Блэр.

Он отметил агрессивную конкуренцию Китая за влияние.

"Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что в ближайшей перспективе Китай попытается захватить Тайвань силой. Но мы не можем основывать нашу политику на уверенности, что это не так. И даже если оставить в стороне Тайвань, реальность состоит в том, что Китай под руководством Си конкурирует за влияние и делает это агрессивно" - сказал экс-премьер Британии.

По мнению Блэра, крупнейшее геополитическое изменение этого столетия произойдет в Китае, а не в России. В связи с этим он призвал к стратегии противодействия увеличению могущества страны.

"Мир будет, по меньшей мере, биполярным и, возможно, многополярным. Впервые в современной истории Восток может быть на равных с Западом", - резюмировал экс-премьер Британии.

Как ранее писали СМИ, китайские компании продают РФ товары, необходимые для продолжения войны в Украине.

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