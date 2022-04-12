Игорь Эйдман уверен, что Россия потеряет статус основного поставщика энергоносителей в Европу.

Европейские страны уже приняли принципиальное решение по вопросу эмбарго на российские нефть и газ. Необходимо еще какое-то время на согласование и консультации для применения ограничений.

Об этом рассказал социолог Игорь Эйдман в эфире телемарафона UAразом.

"Этот вопрос принципиально решен. Эмбарго будет. В Германии об этом говорят довольно давно и в Евросоюзе. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время, в течение ближайших пары месяцев", - отметил Эйдман.

При этом он отметил, что в ЕС есть страны, которые ведут "примирительную политику к России".

"Вопрос в том, что не все страны Евросоюза одинаково решительны в этом вопросе. Есть страны, которые ведут такую примирительную политику к России, - это Венгрия, в первую очередь, но отчасти такую же политику вели в прошлые годы Кипр и даже Италия, хотя после полномасштабного вторжения итальянские власти пересмотрели свои взгляды и стали жестче оппонировать путинскому режиму", - объяснил социолог.

По его словам, вопрос будет решен, но какое-то время уйдут на согласование и консультации.

"Старшие члены ЕС, как Германия и Франция, будут давить на новых членов, которые не хотят этого эмбарго. Этот вопрос будет решен. Принципиально и вопрос нефти, и вопрос газа европейцы для себя решили. Путинская Россия в любом случае перестанет быть основным поставщиком энергоносителей в Европу. Это все останется в прошлом. У России были такие мечты – статус энергетической сверхдержавы, но никакого статуса не будет. Россия будет продавать в обход эмбарго свою нефть в Азию с огромным дисконтом и никаких перспектив у нее не будет в этой области", - подытожил Эйдман.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Европейский Союз ввел пятый пакет санкций против России, который предусматривает запрет на покупку российского угля с августа, запрет для российских кораблей заходить в порты ЕС, транспортные перевозки в Беларусь и РФ.

В свою очередь советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заверил, что отказ стран Запада от российской нефти не приведет к росту мировых цен на нее, даже если добыча нефти значительно не увеличится, а это маловероятно.

11 апреля стало известно, что Европейская Комиссия уже начала работу над шестым пакетом санкций против РФ, который содержит ограничения на экспорт российской нефти. При этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель уверен, что отказ от российского газа сейчас не остановит войну России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за нежелание отказываться от российских энергоносителей.

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