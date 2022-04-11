Самым главным элементом пакета может стать то, введут ли, даже с постепенным переходным периодом, эмбарго на российскую нефть.

Шестой пакет санкций Европейский союз против Российской Федерации будет представлен после Пасхи

Об этом журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил в Twitter.

По его словам, соответствующее решение в ЕС должны принять уже после Пасхи.

"Шестой пакет санкций против России вероятно будет представлен странам-членам вскоре после Пасхи. Первым из больших вопросов будет то, как много нефтепродуктов будет включено как полное эмбарго на нефть, даже с периодом постепенного отказа, в отношении которого будет трудно достичь консенсуса", - отметил Йозвяк.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Европейский Союз ввел пятый пакет санкций против Российской Федерации, который предусматривает запрет на покупку российского угля с августа 2022 года и запрет российским кораблям заходить в порты ЕС. Также запрещены транспортные перевозки в Беларусь и РФ, но для определенных товаров есть исключения.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость усиления давления на Россию и введение полного энергетического эмбарго.

При этом советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заверил, что отказ стран Запада от российской нефти не приведет к росту мировых цен на нее, даже если добыча нефти значительно не увеличится, а это маловероятно.

11 апреля стало известно, что Европейская Комиссия уже начала работу над шестым пакетом санкций против РФ, который содержит ограничения на экспорт российской нефти.

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