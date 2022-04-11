Высокий представитель СЕ отметил, что сейчас нужно сосредотачивать внимание на усилении обороны Украины.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель уверен, что отказ от российского газа сейчас не остановит войну России против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Война, которая сейчас происходит, сражения, которые состоятся в следующие дни и недели, произойдут с санкциями или без них. Санкции имеют более среднесрочное влияние", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что"в следующие несколько дней или недель военная машина России будет той же военной машиной, и армия будет той же самой, и они будут иметь средства, которые они уже имеют сейчас, и будут продолжать иметь, чтобы вести эту войну".

В этой связи главный дипломат ЕС отметил, что надо сосредотачивать внимание на ближайшей перспективе - на усилении обороны Украины.

"Это наш подход. Сколько не говори, что мы не должны делать что-то другое, но не надо питать иллюзий, если вы отрежете газ сегодня, это не остановит российскую армию вести войну в следующие несколько недель. Помощь и оборона являются тем, что имеет настоящее значение сейчас", - подчеркнул Боррель.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский союз должен увеличить военную помощь Украине. Она отметила, что необходимо тяжелое вооружение.

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