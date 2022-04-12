Президент Украины напомнил, что некоторые европейские компании продолжают работать в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал отсутствие эмбарго на российские энергоносители в странах Европейского Союза. Он указал, что мир не понимает, к какой войне готовились российские власти.

Об этом глава государства заявил во время обращения к парламенту Литвы.

"Если только для шестого пакета санкций начали всерьез обсуждать нефть, значит мир не осознает, к какой войне готовилась Россия. Если до сих пор нет четкой определенности в отношении российского газа, значит не может быть и уверенности, что в Европе есть общая воля, чтобы прекратить российские военные преступления, чтобы принудить Россию к миру", - заявил Зеленский.

При этом он напомнил, что до сих европейские компании продолжают работать на территории Российской Федерации, финансируя таким образом войну против Украины

"Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из своих налогов, из своих акцизов военную машину РФ", – подытожил президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что надо делать все это сейчас, чтобы ответ Европы на российскую агрессию был по-настоящему сильным, по-настоящему консолидированным.

"Нельзя ждать разработки еще седьмого или восьмого, девятого, десятого, двадцатого пакета против России, чтобы принять мощные решения. Сделать уже сейчас все необходимое. В шестом санкционном пакете Евросоюз может это сделать, и должен обязательно включить туда нефть, обязательно санкционировать российские банки, но все не часть. Не надо демонстраций", - сказал Зеленский.

Он преодолевал, что нужны определенные конкретные сроки для каждого государства Евросоюза, чтобы реально отказаться или, по крайней мере, существенно ограничить потребление российского газа и нефти.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Европейский Союз ввел пятый пакет санкций против Российской Федерации, который предусматривает запрет на покупку российского угля с августа 2022 года и запрет российским кораблям заходить в порты ЕС. Также запрещены транспортные перевозки в Беларусь и РФ, но для определенных товаров есть исключения.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость усиления давления на Россию и введение полного энергетического эмбарго.

При этом советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заверил, что отказ стран Запада от российской нефти не приведет к росту мировых цен на нее, даже если добыча нефти значительно не увеличится, а это маловероятно.

11 апреля стало известно, что Европейская Комиссия уже начала работу над шестым пакетом санкций против РФ, который содержит ограничения на экспорт российской нефти.

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