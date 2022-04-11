Советник президента призывает мир прекратить импортировать кровавую российскую нефть и газ.

Отказ стран Запада от российской нефти не приведет к росту мировых цен на нее, даже если добыча нефти значительно не увеличится, а это маловероятно.

О таком рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в онлайн-интервью южнокорейскому изданию MoneyS.

Как отметил Устенко, российский экспорт сырой нефти фактически неуклонно рос после начала войны в Украине и в прошлом месяце достиг 4,7 млн баррелей, что является рекордным показателем со времен пандемии COVID-19.

"Путин только на нефти получает 1 миллиард долларов ежедневно. Европейские страны даже увеличили импорт российской нефти", - сказал он.

При этом, советник президента обратил внимание на то, что, например, Германия сейчас имеет самые большие запасы нефти в истории, и, по словам немецкого министра энергетики, будет продолжать импортировать российскую нефть.

Устенко опроверг утверждения о том, что с введением эмбарго на российскую нефть цены на этот энергоноситель в мире начнут существенно расти.

"Офис Президента Украины провел симуляцию - что будет, если дополнительные поставки нефти не будут происходить, что является худшим сценарием. В результате мы поняли, что рост цены на нефть снова вернется к нормальным показателям через несколько недель", – рассказал он.

"Некоторые европейские страны опасаются, что может произойти инфляция. Однако на рынке произойдет быстрая коррекция, и цены снова вернутся к приемлемому уровню. Причина, по которой я считаю, что цена на нефть упадет, заключается в том, что на рынок будет поступать дополнительная сырая нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока", – пояснил советник главы государства.

Также сказано, что африканские страны и некоторые страны Ближнего Востока начали готовиться к увеличению добычи. Не исключено, что с предложением нефти на мировой рынок выйдут Иран и Венесуэла.

Поэтому, по убеждению Устенко, отказ от российской кровавой нефти является первоочередной задачей.

В то же время, по его словам, Россия будет продолжать продавать свою нефть дешево, даже по цене, наполовину ниже международных цен. И даже если Запад в будущем значительно сократит импорт, российскую нефть могут покупать Индия и Китай.

Однако РФ имеет ограниченные возможности поставлять свою нефть, ведь ее танкерный флот довольно небольшой. Поэтому, как считает советник президента, мир не должен помогать России в транспортировке энергоносителей – он должен ввести санкции в отношении российских портов и наложить эмбарго на перевозку российской нефти.

Устенко выразил благодарность США за введение эмбарго на российскую нефть и газ. В то же время он надеется на дополнительные санкции, в частности вторичный бойкот российских энергоносителей.

Устенко призвал мир перекрыть денежный поток для Президента России Владимира Путина прекратить импорт кровавую российскую нефть и газ.

Напомним, Зеленский заявил о необходимости полного эмбарго на газ и нефть РФ.

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