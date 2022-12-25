Курт Волкер отметил, что если Украина проиграет, США столкнутся с риском того, что американцам придется защищать союзников по НАТО в Польше и странах Балтии.

Вопросы внутренней политики США могут усложнить выделение помощи Украине в 2023 году.

Такое мнение высказали американские аналитики и посоветовали Белому дому постоянно объяснять, для чего надо поддерживать Украину, передает Голос Америки. По словам экспертов, если США борются за защиту демократии в Украине, то самый эффективный способ сделать это – убедить общественность, что это правильно.

Как отметил сотрудник Центра анализа европейской политики Курт Волкер, администрации Байдена надо будет больше объяснять политикам и общественности, что помощь Украине в победе над РФ – это самый дешевый и самый прямой способ гарантировать безопасность всей Европы от российского империализма.

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"Война в Украине требует лишь денег, часть из которых пойдет на развитие американской промышленности", - сказал Волкер, - "А война, которую РФ принесет в Европу, потребует уже американских жизней. Ведь если Украина проиграет, мы столкнемся с риском того, что американцам придется защищать союзников по НАТО в Польше и странах Балтии", – пояснил Волкер.

По мнению эксперта по международным вопросам Стивена Бланка из Института исследований внешней политики, тот факт, что 127 конгрессменов-республиканцев не пришли послушать выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе – плохой знак. Он отметил, что Белому дому нужно отточить аргументы, чтобы убедить скептиков помощи Украине в следующем году.

Бланк подчеркнул, что до конца 2023 финансового года Конгресс выделил Украине $113 млрд, это – значительная сумма. Но эти деньги будут использованы не только, чтобы содействовать поражению "РФ как главного врага США", но помогут "сдержать Китай от большего авантюризма в Азии".

Второй аргумент – коррупция в Украине, и заявления нескольких влиятельных республиканцев, в частности, Кевина Маккарти, что они не собираются выписывать "неограниченный чек" Украине. Это, как отметилт Бланк, аргумент, который также любят российские пропагандисты, но и против него есть контраргументы - администрация Байдена сама заинтересована в мониторинге этой помощи для обеспечения контроля.

И третий аргумент - политика в отношении Китая. Многие американцы спрашивают, "почему мы сосредоточены на Украине, когда настоящей угрозой является Китай", отметил Бланк. Здесь, по его мнению, важно указать, что война в Украине подрывает весь мировой порядок, в сохранении которого заинтересованы США.

Бланк считает, что в 2023 году администрации Байдена нужно будет повторять все эти аргументы, потому что важно не только делать нужное дело, но и напоминать, для чего оно нужно.

ЗРК Patriot для ВСУ

В рамках визита президента Зеленского в Вашингтон США объявили о новом пакете военной помощи для Украины общей стоимостью $1,85 млрд. Он включает батарею систем ПВО Patriot.

Как заявили в Пентагоне, обучение бойцов ВСУ применению этих ЗРК должно начаться "очень скоро" и продлится несколько месяцев.

Командующий ВС ВСУ уже сформировал списки людей, которые будут тренироваться использовать системы ПВО Patriot.

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