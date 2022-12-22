В Пентагоне рассказали, сколько украинские военные будут учиться управлять системами Patriot.

После объявления нового пакета помощи Украине от США на сумму 1,85 млрд долларов, в который войдут системы Patriot, стало известно, что для того, чтобы украинские военные подготовились для работы с этим зенитно-ракетным комплексом, понадобится несколько месяцев.

Как сообщает CNN, такое заявление во время общения с журналистами сделал высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

"Patriot нуждается в обучении, и мы ожидаем, что на это уйдут несколько месяцев, чтобы обеспечить украинским силам подготовку, необходимую для его успешного использования", – заявил чиновник.

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По словам представителя Пентагона, ЗРК Patriot и боеприпасы, которые войдут в новый пакет военной помощи, "дадут Украине критически важное средство дальнего действия" для защиты от "крылатых ракет, баллистических ракет и самолетов".

"В противовоздушной обороне не существует "магического шара". Наша цель – помочь Украине усилить многоуровневый интегрированный подход к противовоздушной обороне. Patriot дополнит ряд средств ПВО средней и малой дальности, которые мы и союзники предоставили в рамках предыдущих пакетов помощи", – подчеркнул он.

Передача ЗРК Patriot Украине: что известно

Зенитно-ракетные комплексы Patriot могут помочь существенно усилить противовоздушную оборону Украины, а также создать эшелонированную систему ПВО.

Как рассказал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, эти комплексы – "очень нужная для Украины вещь". Он добавил, что Patriot давно был желанным вооружением в стратегии дальнейшего развития Воздушных сил.

В то же время военный эксперт Олег Жданов отметил, что учиться управлять такой техникой нужно примерно полгода. Однако ВСУ овладеют системой Patriot быстрее.

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