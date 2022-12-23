По его словам, обучение управлению системами ПВО Patriot может занять немного дольше времени.

В Вооруженных силах Украины утвердили список военных, которые будут учиться работе с ПВО Patriot.

Обучение будет проходить в одной из стран НАТО, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

"Командующий Воздушными силами утвердил список людей, которые уже могут быть направлены на это обучение, как это было с Iris-Т и NASAMS, когда через несколько недель наши специалисты научились умело оперировать этими комплексами", - отметил спикер.

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По его словам, обучение управлению системами ПВО Patriot может занять немного дольше времени. Это объясняется тем, что это другая техника - более мощная и дальнобойная.

ПВО Patriot

21 декабря президент Владимир Зеленский отправился в США. После встречи президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине ЗРК Patriot.

Украинские военные будут обучаться работать с ЗРК в третьих странах. Игнат заявлял, что это займет несколько месяцев. В Минобороны США сообщили, что обучение украинских военных работе с ракетными комплексами Patriot должно начаться "очень скоро".

По мнению аналитиков Института изучения войны, у президента РФ Владимира Путина истерика из-за передачи Украине ЗРК Patriot.

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