Эти компании занимаются научно-исследовательской деятельностью, разработкой комплектующих и оборудования.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 10 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Российской Федерации.

Как сообщает Департамента казначейства (Министерства финансов США), в список персональных санкций внесено 10 юридических лиц, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, разработкой комплектующих и оборудования для военно-промышленного комплекса.

В частности, ограничительные меры введены против концерна "Моринформсистема-Агат", Федерального государственного унитарного предприятия "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И. В. Горынина, Национального исследовательского центра "Курчатовський институт", Аккумуляторной компании "Ригель", Закрытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения", концерна "Научно-производственное объединение "Аврора", концерна "ЦНИИ "Электроприбор", АО "Обуховское", АО "Морские Навигационные Системы", Института океанологии РАН имени Ширшова и ООО "Компания Технополь".

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Санкции против России: детали

3 декабря Совет Европейского Союза приняла решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России на уровне 60 долларов США за баррель. 5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

9 декабря 2022 года США ввели санкции против компаний, рискнувших обойти нефтяное эмбарго.