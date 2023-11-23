По словам Джона Болтона, это очередной обмен заложников на преступников, находящихся в израильских тюрьмах в соотношении 3:1 в пользу террористов ХАМАС.

Бывший посол США в ООН Джон Болтон раскритиковал соглашение Израиля об обмене заложниками с ХАМАС и прекращении огня, достигнутое во вторник, назвав его "очень плохой сделкой для Израиля". Об этом сообщает The Hill.

"Само соглашение, по крайней мере, насколько я понимаю условия, как они были объявлены, является очень плохой сделкой для Израиля. Это очередной обмен заложников - невинных жертв - на преступников, находящихся в израильских тюрьмах в соотношении 3:1 в пользу террористов ХАМАС", - сказал Болтон.

Как известно, о соглашении было объявлено поздно вечером во вторник после часов тяжелых переговоров в израильском Кабмине. Планируется освобождение 50 из примерно 240 заложников, удерживаемых ХАМАС в течение четырех дней, начиная с пятницы. Также будет освобождено неизвестное количество палестинских заключенных.

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При этом боевые действия в продолжающейся войне между двумя сторонами прекратятся во время обмена. Прекращение будет продлеваться на один день за каждые 10 освобожденных заложников.

Болтон отметил, что Израиль "сдался", приняв соглашение из-за "давления" со стороны администрации Байдена, которая, по его словам, больше не поддерживает Израиль так сильно, как это было раньше.

"Я не вижу, какую стратегическую пользу это принесет Израилю. Я уверен, что израильские силы обороны получат определенную выгоду от паузы, ... но, по сути, здесь время на стороне ХАМАС", - добавил экс-посол США в ООН.

"Я понимаю гуманитарные проблемы, но есть 220 заложников и 9 миллионов других израильских граждан, которым угрожает не только ХАМАС, но и Хезболла, и в основном Иран", — подчеркнул Болтон.

Соглашение между Израилем и ХАМАС - последние новости

Во вторник, 21 ноября, израильское правительство одобрило перемирие с ХАМАС. В рамках соглашения хотят освободить 50 живых израильских граждан, в основном женщин и детей. Их будут отпускать группами - по 12-13 человек в день.

Взамен Израиль прекратит огонь как минимум на четыре дня, а также освободит из тюрем палестинских женщин и несовершеннолетних и позволит им вернуться в свои дома, расположенные в основном на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Впоследствии появилась реакция США и ЕС на соглашение между Израилем и ХАМАС о перемирии.

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