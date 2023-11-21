Он рассказал о недавнем разговоре с Байденом.

Правительство Израиля сегодня вечером может одобрить соглашение с ХАМАС по освобождению заложников в обмен на временное прекращение огня, пишет The Jerusalem Post.

Противники соглашения считают, что оно может повредить освобождению всех заложников, а также способности возобновить военные действия после временного прекращения. В то же время премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявляет, что Армия обороны планирует продолжить боевые действия сразу после выполнения соглашения.

"Сегодня перед нами трудное решение, но это правильное решение. Я хочу объяснить. Мы сражаемся и будем сражаться до тех пор, пока не достигнем всех наших целей, пока не уничтожим ХАМАС и не вернем всех наших пленных и пропавших без вести. Мы также гарантируем, что в Газе не останется ни одного образования, которое будет угрожать Израилю", - сказал он.

По словам премьера, соглашение получило поддержку от всей системы безопасности страны. Кроме того, она позволит ЦАХАЛу лучше подготовиться к дальнейшим действиям.

Также Нетаньяху сообщил, что разговаривал с американским президентом Джо Байденом, который "вмешался и добился лучших условий соглашения".

Что известно о соглашении между Израилем и ХАМАС

Согласно данным СМИ, в обмен на прекращение боевых действий в первые четыре дня боевики ХАМАС должны освободить 50 заложников. Существует возможность освобождения еще 30 человек, если перемирие продлится еще четыре дня.

В ответ Израиль должен освободит около 150 палестинских женщин и несовершеннолетних, содержащихся в его тюрьмах за преступления, связанные с безопасностью. Отмечается, что среди освобожденных не будет тех, кто участвовал в террористических атаках с человеческими жертвами.

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