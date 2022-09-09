Кроме того, рекомендовали строго подходить к пересмотру действующих краткосрочных виз, уже выданных гражданам РФ.

Европейская комиссия выпустила рекомендации для стран-членов по выдаче шенгенских виз гражданам России.

Об этом сообщается на сайте ЕК.

В частности, им советуют не выдавать россиянам многократные визы, ведь, учитывая экономическую нестабильность, санкции и политические события в РФ ее граждане могут не соответствовать условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе.

Видео дня

Отмечается, что государство-член также может запросить консультации относительно угрозы общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям перед тем, как другая страна из ЕС выдаст визы россиянам. В таком случае, граждане страны-агрессора не будут иметь доступа ко всей Шенгенской зоне, а виза будет ограничена территорией государства, которое ее выдало.

Государствам-членам ЕС рекомендовали строго подходить к пересмотру действующих краткосрочных виз, уже выданных гражданам РФ, и аннулировать их, если владелец документа теперь считается угрозой безопасности.

В то же время Евросоюз останется открытым для заявителей на получение визы, путешествующих с жизненно важными целями, в частности для членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.

Напомним, несколько ранее Совет Евросоюза утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовый режим с Российской Федерацией.

Вас также могут заинтересовать новости: