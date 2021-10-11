Президент РФ заявил, что он просто простудился и "ничего страшного не происходит".

Президент России Владимир Путин заболел. 11 октября на совещаниях он то и дело кашлял.

Как пишет Интерфакс, в частности, тему о состоянии своего здоровья Путин поднял на совещании по развитию аграрно-промышленного комплекса, где он "несколько раз покашливал".

По его словам, он просто "простудился после занятий спортом на воздухе".

Позже на оперативном совещании с членами Совбеза внимание на кашель Путина обратила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выразила обеспокоенность его здоровьем, на что тот ответил:

"Не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, но и на остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит".

Путин самоизолировался: подробности

Читайте также"Включится последний Соляр": смерть Путина неизбежна – астрологВ середине сентября стало известно, что Путин ушел на самоизоляцию, так как в его окружении зафиксирован факт заболевания коронавирусом.

За несколько месяцев до этого президент РФ заявлял, что получил обе дозы вакцины против коронавируса.

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Автор: Катерина Шварц